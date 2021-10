Zrzut ekranu z The Last of Us 2? Nie, to cosplay jak z koszmaru

Cosplay’u z The Last of Us 2 nigdy za wiele, a tym bardziej tak dobrze zrobionego! Tym razem chcę Wam zaprezentować twórczość rosyjskiej modelki, która stworzyła swoją wersję Ellie w dość mrocznej stylistyce.

W rolę bohaterki wcieliła Victoria Bulycheva, która postanowiła odtworzyć kilka kultowych kadrów z TLoU2. Z racji tego, że nie chcę nikomu zaspoilerować rozgrywki, nie będę pisał wprost, których dokładnie scen dotyczą poniższe fotografie. Nawet bez zaznajomienia się z ich kontekstem i tak mogą robić ogromne wrażenie.

Uwaga – dwa poniższe wpisy z Instagrama posiadają po bokach strzałki do przejścia na kolejne zdjęcie. Zwróćcie na to uwagę, aby przypadkiem czegoś nie pominąć.

Szczególnie przypadła mi do gustu sceneria, którą dobrano do tej sesji. Wygląda jak wprost wyjęta z koszmaru, którym zresztą poniekąd było życie bohaterki. Dobrze się to komponuje z całością ze względu na zabawę światłem. Mroczna otoczka dobrze się komponuje z mimiką i pozami Victorii, a także z genialną charakteryzacją.

