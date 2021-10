PS5 może dostać wsparcie konkurenta Spotify. Ciekawe znalezisko internauty

Nie samym Spotify człowiek żyje. Muzycznych serwisów streamingowych jest całe mnóstwo, a PS5 może w końcu dostać wsparcie dla kolejnego z nich – Apple Music.

Współpraca Apple z Sony może przynieść kolejne efekty. O tym, czy nowe pogłoski okażą się prawdą, możemy przekonać się już za parę dni.

PS5 ze wsparciem dla Apple Music

Przed paroma miesiącami pisaliśmy o współpracy Apple z Sony. Dzięki temu na PlayStation 5 wylądowała specjalna aplikacja Apple TV+ będąca serwisem streamingowym jak choćby popularny w naszym kraju Netflix. Być może na kolejne efekty kooperacji dwóch gigantów branży nie trzeba tak długo czekać.

W serwisie Reddit pojawił się dość ciekawy post jednego z użytkowników, o ksywce HOLYWARS1990. Wrzucił on zdjęcie pokazujące menu konsoli, gdy zdecydował się połączyć swoje konto PlayStation z kontem Spotify.

Źródło: Reddit

Od kiedy jest coś takiego? Założyłem nowe konto na PS5 i miałem zamiar podłączyć moje Spotify, ale wtedy zobaczyłem to. HOLYWARDS 1990 na Reddit

Jest to o tyle ciekawa sprawa, że do tej pory nie było możliwości korzystania z oficjalnej aplikacji Apple Music na PS5. Spotify na konsoli królowało i najnowsze znalezisko wskazuje, że wkrótce może się to zmienić. Co ciekawe, próba pobrania apki kończy się niepowodzeniem, gdyż pokazuje się informacja, iż jest ona „kompatybilna wyłącznie z PS4”.

Internauci wydają się tym faktem bardzo ucieszeni, choć to wciąż tylko plotki. Jeżeli jednak takie rzeczy znajdują sami użytkownicy, raczej możemy być spokojni o ich potwierdzenie. A to być może nastąpi już niedługo – 18 października. Wtedy ma odbyć się kolejna prezentacja Apple, w której trakcie „nadgryzione jabłko” zapowie nowy sprzęt. Istnieje więc spora szansa prawdopodobieństwa, że potwierdzi również wydanie Apple Music na PlayStation 5.