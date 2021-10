New World znów wkurza graczy. Takich rzeczy z serwerami nie robi się w środku dnia

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy New World nie mają łatwego życia. Niedawno gracze wkurzyli się za złamanie danej im obietnicy, a teraz pojawił się inny, jeszcze większy problem.

Wczoraj, 13 października, odbyła się przerwa w działaniu serwerów. Deweloperzy wprowadzali wówczas poprawki do gry i prace trwały przez parę ładnych godzin. Normalnie nie byłoby w tym niczego niezwykłego – to w końcu MMORPG, które musi stale się rozwijać.

Problem w tym, że twórcy postanowili przeprowadzić prace na europejskich serwerach w ciągu dnia, zaczynając od godziny 13:00. Co więcej, nie trwały one przez kilkadziesiąt minut czy nawet godzinę, a przez parę godzin. W praktyce oznaczało to, że setki tysięcy graczy nie mogły zagrać w kupioną przez siebie grę przez prawie całe popołudnie.

Próbowałem wczoraj wejść na serwer po pracy, spodziewałem się kolejki, ale powitał mnie napis głoszący, że mój serwer jest wyłączony – troszkę mnie to poirytowało. Na forum Reddit również dosłownie zawrzało.

Gracze krytykują Amazon za prowadzenie prac nad grą w środku dnia. Inne firmy zazwyczaj przeprowadzają je w różnych godzinach zależnie od regionu, aby uniknąć godzin szczytu. Dobrym przykładem jest tu Blizzard, które wyłącza europejskie serwery World of Warcraft na noc, jeśli musi akurat przy nich popracować.

Możliwe, że deweloperzy z Amazona następnym razem wyłączą europejskie serwery w innych godzinach. Miejmy nadzieję, bo ogromna część graczy New World pochodzi właśnie z Europy i tak naprawdę twórcy szkodzą takimi praktykami sami sobie.