Mandalorian powraca. Na premierę 3. sezonu poczekamy, ale jest powód do radości

Do wszystkich widzów serialu The Mandalorian! Dalej jesteście głodni po drugim sezonie? Tak się składa, że można już gdybać na temat debiutu kolejnego, ponieważ ruszyły właśnie nad nim prace.

Informacje na ten temat pochodzą bezpośrednio z Twittera Carla Weathersa, który wciela się w postać Greefa Kargi w serialu kojarzonym z przeuroczym Baby Yodą. Zobaczcie, co takiego wczoraj ogłosił światu aktor:

Mandalorian, sezon #3 rozpoczyna się już jutro. Greef Karga będzie z powrotem na Disney+. #BePeace – pisze Carl Weathers na Twitterze

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy trzeci sezon serialu The Mandalorian trafi na Disney+. Skoro dopiero rozpoczęto nagrywki, spodziewałbym się, że będzie to kwestia kilku miesięcy. Najbardziej optymistycznym scenariuszem wydaje się być koniec 2022 roku, jednakże warto brać poprawkę na to, że może to być jednak nieco później. Wszystko zależy w dużej mierze od liczby zaplanowanych epizodów. Tych do tej pory powstało łącznie 16, więc nie zdziwię się, jeśli i tym razem twórcy zaoferują 8 odcinków.

