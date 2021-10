GTA: The Trilogy podrożało o prawie 100% w ciągu tygodnia

Stało się to, czego chyba każdy się spodziewał. Po zapowiedzi odświeżeń, ceny oryginalnego GTA: The Trilogy poszły drastycznie w górę.

Dodatkowo do wzrostu cen przyczynił się fakt, że sklepy z cyfrowymi wersjami gier zaczęły wycofywać Trylogię ze swojej oferty. Tytułu aktualnie nie da się kupić u żadnego z największych dystrybutorów, w tym Steam, PlayStation Store i Microsoft Store.

W efekcie ceny kluczy Steam na trylogię GTA wzrosły w keyshopach o prawie 100%. Dzień przed zapowiedzią The Definitive Edition, 7 października, zestaw gier można było kupić za około 50 złotych. Potem cena zaczęła regularnie rosnąć. Największy skok nastąpił między 9 a 10 października, kiedy to klucze podrożały o około 20 złotych. Aktualnie najtańsza oferta z popularnego keyshopu pozwala na zakup gry za nieco ponad 100 złotych. Nie jest tanio.

Historia cen GTA: The Trilogy w sklepach z kluczami

Źródło: GG Deals

Ceny The Trilogy najpewniej będą dalej rosły. Kluczy w obiegu będzie coraz mniej, więc nie zdziwię się, jeśli w ciągu paru miesięcy za zestaw gier zapłacimy nawet kilkaset złotych. Jeśli zachomikowaliście gdzieś nieużyty kod, możecie na nim nieźle zarobić.

Obecnie keyshopy są jedynym legalnym sposobem na zakup GTA: The Trilogy, nie wliczając oczywiście wydań fizycznych bez zabezpieczeń DRM. Jeśli zechcecie ograć trylogię i nie zamierzacie korzystać z keyshopu, będziecie musieli zaopatrzyć się w odświeżoną wersję, o której do teraz wiemy tyle, co nic. Nie podano nawet cen oraz dat premier, choć te pierwsze mogły przedwcześnie wyciec do sieci.