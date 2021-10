Przecieki na temat GTA Online. Do gry może powrócić znany raper

Kolejne przecieki wskazują na to, że Dr Dre może powrócić do GTA Online. Tym razem nie pochodzą z przeglądania plików gry czy insiderów, a… przypadkowego spotkania w restauracji.

Komentarz na instagramie został już skasowany, jednak w internecie przecież nic nie ginie. Najnowsze wieści wskazują, że już niedługo usłyszymy znanego rapera w GTA Online.

Do GTA Online powróci Dr Dre

Rockstar być może znów odezwał się do Dr Dre, aby ten wziął udział w tworzeniu „czegoś” do GTA Online. Nowe plotki wskazują na to, iż może chodzić o nową muzykę. Bardzo jednak możliwe, że raper pojawi się też w grze osobiście.

Influencer i autor bloga o podróżowaniu, gwil34, zamieścił na Instagramie dość niecodzienny wpis. Zupełnie przypadkiem spotkał on w Santa Monica w Kalifornii popularnego rapera. Tak się złożyło, że obydwaj panowie zjedli razem obiad w jednej z tamtejszych restauracji. Tym, co interesuje nas najbardziej, jest jednak wpis w komentarzu do posta.

Influencer stwierdził bowiem, że Dr Dre pracuje nad nową muzyką, która trafić ma już w grudniu do GTA Online. Komentarz szybko doczekał się usunięcia, gdy bloger zdał sobie sprawę z tego, że zdradził trochę za dużo. Mimo wszystko jego słowa brzmią bardzo sensownie.

Już w grudniu przecież pojawić się ma nowa, sezonowa aktualizacja do popularnego trybu Online. Rockstar z pewnością szykuje dla graczy wiele nowych atrakcji, wśród których znajdować się może właśnie muzyka autorstwa Dr Dre. Inna sprawa, że niedawno deweloperzy zdradzili, iż fani mogą „spodziewać się powrotu znanych kontaktów i dobrych znajomych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy”. Nastraja to dość optymistycznie. Fani spekulują, że może chodzić też o zupełnie inne postacie, jak choćby Gay Tony.

Warto przypomnieć, że Dre niejednokrotnie pojawiał się w dziełach Rockstara. W trybie Online do GTA V zaliczył cameo w Cayo Perico Heist. W GTA V i GTA: San Andreas możemy posłuchać utworów artysty. Spodziewamy się, że Rockstar niedługo może rozjaśnić całą sprawę.