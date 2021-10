Trailer trybu Zombies z CoD: Vanguard wyciekł do sieci. Activision musiało dać za niego grubą kasę

Przedwcześnie do sieci trafił zwiastun trybu Zombies z Call of Duty: Vanguard. Oficjalne jego ujawnienie ma się odbyć jeszcze dziś. Zobaczcie, co takiego czeka Was w rozgrywce z umarlakami.

Nagranie opublikował na swoim koncie na Twitterze CharlieIntel, który jest odpowiedzialny za monitorowanie wszystkiego związanego z serią CoD. Zobaczcie sami, jak prezentuje się ta nieco przedwczesna zapowiedź.

Breaking: The Vanguard Zombies Trailer has gone live early as a YouTube ad, appearing for people on multiple different YouTube channels pic.twitter.com/Awrnuz3GnN — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 14, 2021

Źródłem powyższego wideo jest… reklama na YouTube. Najwidoczniej ktoś za wcześnie ustawił w systemie wprowadzenie go do bazy wyświetlanych promocji na na tej popularnej platformie. Niestety, filmy na Twitterze mają to do siebie, że ogromnie tracą na jakości. Rekomenduję o godzinie 17:00 wrócić do tego artykułu, aby obejrzeć trailer w oryginalnej jego formie. Będziecie mogli to zrobić przy pomocy okna poniżej:

Widać gołym okiem i w tym przypadku też uchem, że wydawca Call of Duty: Vanguard nie żałuje finansów na reklamę produkcji. Do zwiastuna wykorzystano utwór bury a friend od Billie Eillish, której piosenki na pewno do najtańszych nie należą w przypadku wykorzystania ich w celach marketingowych. Remix tego tracka nieźle się wkomponował w całość, więc Activision zdobyło moje uznanie tym na pewno kosztownym pomysłem.