Promocje dnia – PS5 z Ghost of Tsushima, Ring Fit Adventure za 279 zł i tańsze PS Plus na rok

Dziś przedstawiamy Wam kolejne wybrane przez nas promocje dnia. Mamy coś dla tych, którzy cenią ruch, szukają PS5 w fajnym zestawie bądź chcą zakupić opłacalną subskrypcję PS Plus.

Ostatnio pogoda nie rozpieszcza, ale my – jak najbardziej! Z naszym zestawieniem nie przepłacicie.

PlayStation 5 w fajnym zestawie

Nie ma co ukrywać, że PS5 jest towarem deficytowym, który jednak da się kupić niemal cały czas, ale trzeba wiedzieć gdzie szukać. Nasz dział zajmujący się promocjami zrobił to za Was. Dziś PS5 w zestawie z dodatkowym padem i Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Ring Fit Adventure dla spragnionych ruchu

Ring Fit Adventure jest dla mnie głównym powodem, dla którego zamierzam niedługo zakupić Switcha. Jeżeli już posiadacie konsolę – warto zainteresować się aktywną rozrywką. Dziś oficjalny sklep Allegro ma dla Was ten sprzęt w niższej cenie.

PS Plus na rok taniej

W Gamivo znajdziemy subskrypcję PS Plus na cały rok za 181,07 zł. Jest to dość atrakcyjna cena – w ramach opłaty dostajemy m.in. darmowy zestaw gier co miesiąc. W linku poniżej dokładnie wyjaśniamy, jak zdobyć niższą cenę.

Polecamy też przyjrzenie się wszystkim dzisiejszym promocjom, jakie dla Was wyłapaliśmy:

To tyle na dzisiaj. Przypominamy, aby regularnie sprawdzać nasz dział „Promocje„.