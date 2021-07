DoGRYwka – sekret z Wiedźmin 3 odkryty po latach, gra z PS Plus dla zapominalskich i Tsushima w wersji reżyserskiej

Po ponad 6 latach od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon gracz odkrył ciekawostkę, o której praktycznie nikt nie wiedział. Udało mu się to miedzy innymi dlatego, ponieważ sam jest osobą głuchą.

Wczoraj doszło do ogłoszenia PS Plus na lipiec 2021. PlayStation postanowiło zrobić miły gest w kierunku wszystkich spóźnialskich abonentów, którzy nie przypisali jednej gry rozdawanej w czerwcu. Skoro mowa o otrzymywaniu gier, może zainteresuje Was kolejny prezent do zgarnięcia na Epic Games Store?

Pod koniec dnia do sieci trafiło oficjalne ogłoszenie Ghost of Tshushima Director’s Cut, które niedawno przedwcześnie trafiło na oficjalną stronę organizacji ESRB. To tylko kilka najciekawszych newsów tego dnia, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.