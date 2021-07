A Plague Tale: Innocence trafi do PS Plus, więc Sony przypomina o ulepszeniach na PS5

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

A Plague Tale: Innocence niedługo trafi do subskrybentów PS Plus. Sony postanowiło więc przybliżyć graczom next-genowe ulepszenia.

Niedawno poznaliśmy pełną ofertę PS Plus na lipiec 2021. Największym hitem nadchodzącego zestawu dla wielu graczy jest A Plague Tale: Innocence od utalentowanego Asobo.

Co ciekawe, tytuł w ramach Plusa będą mogli ograć tylko posiadacze PS5. Jest ku temu dobry powód, wszak gra zadebiutuje wówczas w next-genowej wersji. Sony postanowiło przybliżyć graczom nowości zmierzające do produkcji. Są one bardzo atrakcyjne.

Innocence zadziała w natywnej rozdzielczości 4K. Ma też celować w płynność na poziomie 60 klatek na sekundę. Dodatkowo mocno ulepszono grafikę i skrócono czasy wczytywania. Jeśli macie odpowiednie słuchawki, skorzystacie też z dźwięku 3D, który również wprowadzi aktualizacja.

Zabrakło jednak wieści o wsparciu innych funkcji PS5. Niestety, na ten moment nie wiadomo, czy twórcy pokusili się o wykorzystanie pada DualSense. Nie wspomniano o tym we wpisie na blogu PlayStation, więc najpewniej kontroler PS5 nie pokaże swoich możliwości w A Plague Tale: Innocence.

Jeśli kupiliście grę już wcześniej i chcecie powtórzyć przygodę na PS5, ale nie macie Plusa, spokojna głowa. Next-genowa aktualizacja będzie w pełni darmowa dla posiadaczy gry na PS4.

Innocence trafi do subskrybentów PlayStation Plus już 6 lipca. Tego dnia zostanie udostępniona też aktualizacja z ulepszeniami.