Serial The Last of Us powiększa obsadę. Wiemy, kto wcieli się w córkę Joela

Serial The Last of Us ma przed fanami już coraz mniej tajemnic. Ujawniono nazwisko aktorki, która wcieli się w rolę córki Joela.

The Last of Us od HBO jest odległe od premiery. Niemniej twórcy serialu co jakiś czas podrzucają nam świeżą dawkę informacji. Niedawno poznaliśmy aktorkę, która wcieli się w Marlene, a teraz ujawniono kolejny istotny angaż.

Jak podaje serwis Deadline, obsadzono już rolę córki Joela, Sary. Wcieli się w nią Nico Parker. Młodą aktorkę możecie kojarzyć między innymi z aktorskiej adaptacji Dumbo.

Jeśli graliście w The Last of Us, zapewne wiecie, że rola Sary jest szalenie istotna dla całej opowieści. Unikając spojlerów, to właśnie Sara była swoistym zapalnikiem dla Joela, który zdecydował się wyruszyć w podróż wraz z Ellie. O ile serial The Last of Us nie odda historii gry w stu procentach, pominięcie Sary w opowieści po prostu nie mogło mieć miejsca.

Nico Parker dołącza tym samym do między innymi Pedro Pascala, Belli Ramsey, Merle Dandridge i Gabriela Luny. Oczywiście to tylko fragment obsady i kolejne konkrety poznamy w nadchodzących miesiącach.

Premiera widowiska powinna odbyć się najwcześniej w przyszłym roku. Zdjęcia ruszają 5 lipca, więc na nowe wieści z planu nie poczekamy już zbyt długo.