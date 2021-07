Za nami już Dying 2 Know Episode 2. Zainfekowani pokazali swoje ludzkie oblicze

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Drugi odcinek Dying 2 Know już za nami. Podczas livestreamu przewinęło się sporo deweloperów Techlandu, którzy opowiedzieli o monstrach, które napotkamy w Dying Light 2 Stay Human.

Trzeba przyznać Techlandowi, że osoby odpowiedzialne za opracowywanie scenariusza do pokazów Dying 2 Know wiedzą, jak zaciekawić widza. Dzisiejsza transmisja skupiła się na pokazaniu świata gry z perspektywy zainfekowanych, w których zostało jeszcze trochę człowieczeństwa. Nagranie prezentacji możecie zobaczyć poniżej:

Podczas Dying 2 Know Episode 2 przewinęło się dużo twarzy Polaków pracujących od kilkunastu miesięcy nad sequelem Dying Light. Okazuje się, że każdy ze specjalnych, zmutowanych przeciwników posiada swoje indywidualne cechy charakterystyczne.

Widać to nie tylko w projektach postaci, ale także w ich zachowaniu. Dla przykładu jeden z rodzajów zainfekowanych będzie krzyczał na widok gracza, aby poinformować o tym podobnych sobie. Autor gry wyjawił, że dzieje się tak w związku z faktem, że mutanci posiadają w sobie jeszcze resztki ludzkości, o których nie potrafią zapomnieć. Wydaje się to logiczne, ponieważ sam, będąc bezpowrotnie zmienionym, na pewno miałbym powody, by krzyczeć.

Kolejny odcinek Dying 2 Know ma przybliżyć nam walkę, crafting oraz słynny parkur, który tak mocno jest kojarzony z serią Dying Light. Niestety, nie poinformowano na temat daty kolejnego pokazu, aczkolwiek jak tylko się o nim dowiemy, na pewno damy znać. Cóż, będziemy musieli poczekać z niecierpliwością. Pamiętajcie, stay human.