PS Plus na lipiec 2021 z bonusem dla spóźnialskich

Jeżeli nie zdążyliście odebrać Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, to macie jeszcze na to czas. PlayStation postanowiło wydłużyć okres na przypisanie gry do konta w ramach abonamentu PS Plus.

Wczoraj doszło do ogłoszenia oferty PS Plus na lipiec 2021. Nie zabrakło zaskoczenia w formie Call of Duty: Black Ops 4, a pozostałe gry powinny też znaleźć zainteresowanie wielu graczy. Okazuje się, że PlayStation postanowiło dodać jeszcze jeden bonus dla swoich abonamentów. Jak podaje polski oddział firmy:

(…) jeśli ktoś nie zdążył dodać do biblioteki gry Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, będzie mógł to zrobić w lipcu, ponieważ obecność tego tytułu w ofercie PlayStation Plus została przedłużona do poniedziałku, 2 sierpnia 2021 roku. – czytamy w informacji prasowej

To świetna okazja dla tych, którzy nie mogli wcześniej odebrać wymienionej bijatyki w ramach gier dodanych do abonamentu w czerwcu. Zastanawia mnie fakt, dlaczego doszło tym razem do przedłużenia okresu na przypisanie do biblioteki. Czyżby Japończycy odnotowali mniejsze zainteresowanie tym tytułem, niż wcześniej zakładano? Cóż, można tylko gdybać.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zdążyliście odebrać trzeciej wersji Virtua Fughter 5, zachęcam do zrobienia tego jak najszybciej. Lepiej zawsze mieć dodatkowy tytuł, niż nie mieć, prawda?