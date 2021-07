Robot niczym wyciągnięty z Cyberpunk 2077. I Ty możesz takiego stworzyć

Stworzono robota, który jest wzorowany tymi z gry Cyberpunk 2077. Ten sześcionożny kawałek elektroniki jest sterowany przy pomocy kontrolera od konsoli Xbox One i wykorzystano do niego w miarę łatwo dostępne materiały.

Na ten cud techniki natrafiliśmy, przeglądając popularny serwis Reddit w temacie poświęconym grze Cyberpunk 2077. Autor tego niecodziennego pomysłu, Maximilian Kern, opublikował postępy swoich prac nad własnym projektem o nazwie ZeroBug. Nazwa pochodzi od często wykorzystanego mikrokomputera Raspberry Pi Zero oraz kształtu samego urządzenia. Poniżej możecie zobaczyć, jak wszystko prezentuje się w akcji.

Warto zaznaczyć, że całość stworzono przy pomocy w miarę łatwo dostępnych elementów, a same schematy i oprogramowanie udostępniono w sieci do pobrania. W związku z tym każdy posiadający odpowiedni zasób wiedzy będzie mógł spróbować swoich sił w odtworzeniu tego robala. Wszystko, czego potrzeba, znajdziecie pod tym linkiem. Poniżej możecie zobaczyć, jak twór Maximiliana działa:

Wielu może zdziwić użycie kontrolera Xbox do sterowania maszyną. Nie jest to nic nietypowego, ponieważ bardzo często fani tworzenia robotów wykorzystują właśnie gamepada od Microsoft. Zdarza się nawet, że tego typu rozwiązania możemy znaleźć w militariach.

Jak Wam się podoba robot omawiany w tym artykule? Mi, jako fanowi technologii i gry Cyberpunk 2077, bardzo przypadł do gustu. Zachęcam do zajrzenia na kanał jego twórcy, ponieważ znajdziecie tam masę innych, ciekawych pomysłów. Być może będzie to dla Was dobra inspiracja.