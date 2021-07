Sekret jednego ze znaków w Wiedźminie 3 odkryty po latach. Zwróciliście uwagę?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Po wielu latach od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wychwycono jeden drobny szczegół, który umknął graczom. Okazuje się, że Geralt przy rzucaniu znaku Aksji posługuje się językiem migowym.

Na tę nietypową ciekawostką natrafiliśmy, przeglądając popularny serwis Reddit. Jeden z tamtejszych użytkowników, który podaje się za osobę głuchą, zauważył nietypową gestykulację u Geralta podczas używania znaku Aksji. Jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, dokładnie tak prezentują się gesty Rzeźnika z Blaviken, kiedy bohater chce komuś namieszać w głowie.

Oczywiście warto zaznaczyć, że Geralt wykonuje wspomnianą sekwencję według tak zwanego języka gestuno, czyli międzynarodowego standardu utworzonego w 1973 roku. Oprócz tego jego gesty wypowiadane są jako „Axii”, a nie jak w rodzimej wersji „Aksji”. Trochę dziwi mnie fakt, że natrafiono na to po aż tak długim czasie od premiery Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jestem ciekaw, ile jeszcze takich ukrytych smaczków czeka na nas w tej produkcji.

