The Spectrum Retreat do odebrania za darmo. Uwaga, oferta limitowana czasowo

Na Epic Games Store do odebrania jest kolejna produkcja za darmo. W tym tygodniu czeka na Was The Spectrum Retreat. Każdy chyba lubi darmowe gry, prawda?

The Spectrum Retreat czeka na Was w Epic Games Store. Na przypisanie gry do swojego konta macie czas do 8 lipca do godziny 17:00, dlatego radzę zrobić to jak najszybciej, jak tylko będzie się dało. Choć to sporo czasu, to każdy przecież może zapomnieć. Poniżej możecie zobaczyć trailer produkcji:

Moim zdaniem gra powinna przypaść do gustu wszelkim fanom tytułów pokroju serii Portal lub Q.U.B.E. Wcielimy się tutaj w bohatera, który został uwięziony w hotelu i próbuje z niego uciec. Natrafimy na masę zagadek, które w głównej mierze będą się opierać na manipulacji kolorami.

Warto wspomnieć, że dobry wujaszek Epic zapowiedział też kolejne prezenty, które zgarniemy za tydzień. Tym razem do swoich bibliotek przypiszemy Bridge Constructor The Walking Dead oraz Ironcast. Ta pierwsza to świetne połączenie gry o budowaniu mostów z licencją jednego z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Ta produkcja rozbudowuje w znacznym stopniu mechaniki znane z pierwowzoru, dlatego powinna wielu przypaść do gustu. Natomiast Ironcast to steampunkowa turówka, w której stoczymy walki przy pomocy gigantycznych mechów. Co ciekawe, ważną mechaniką ma być tu system podobny do głównych założeń gier typu match three. To od nas zależy, czy będziemy grać defensywnie, czy ofensywnie.

Zachęcam do sprawdzania naszego działu promocji, ponieważ często wstawiamy darmowe gry. To dobre miejsce, aby też znaleźć najlepsze oferty zakupowe. Jeżeli wpadnie Wam jakaś produkcja lub sprzęt w oko, polecamy najpierw sprawdzić u nas, czy przypadkiem nie daliśmy już znać o jakiejś świetnej okazji.