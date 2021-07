Gra Kajko i Kokosz – Na plasterki, utrzymana będzie w konwencji Diablo

Produkcja Kajko i Kokosz – Na plasterki, umożliwi Wam wcielenie się w słowiańskich wojów i pokazanie Zbójcerzom gdzie raki zimują.

Tytuł będzie reprezentantem gatunku hack and slash, nastawionym na tryb multiplayer. Za produkcję odpowiadać będzie spółka Starving Pixels, premiera zaś będzie miała miejsce pod koniec bieżącego roku. W tytuł zagramy na platformie Steam oraz na konsolach Sony i Microsoftu.

Czym zaskoczy nas produkcja Kajko i Kokosz – Na plasterki?

Olbrzymi wpływ na rozwój tytułu, będą mieć sami gracze. Fani komiksów Janusz Christa zostaną pomysłodawcami misji, które rozegramy w grze. Ich opinie wpłyną także na to, jakich bohaterów niezależnych spotkamy w trakcie rozgrywki i z jakimi bossami się zmierzymy. Podobnie ma się sprawa ze scenariuszem, który również będzie konsultowany z internetową społecznością. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które pomoże stworzyć grę w takim kształcie, w jakim życzyliby sobie fani.

O ile przez całe lata, bardzo mało mówiło się o marce Kajko i Kokosz, tak obecnie sytuacja uległa zmianie o 180 stopni. Wśród interesujących projektów, na pewno warto wyszczególnić serial na Netfliskie (zobacz więcej). Sporo na jego temat powiedziała Ewelina Gordziejuk, będąca showrunnerką:

Serial “Kajko i Kokosz” to kino producenckie, które postanowiłam zrealizować, aby uczcić pamięć Janusza Christy. Ogromna część polskiej literatury, w tym komiksy Mistrza zasługują na ekranizację i to nie tylko ze względu na ogromną, wciąż rosnącą popularność i rzeszę wiernych fanów, ale też ze względu na potencjał filmowy historii i unikatową warstwę plastyczną. Właśnie te wyjątkowe walory komiksu „Kajko i Kokosz” przekonały mnie, że warto podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czymś tak ogromnym i ważnym dla naszej kultury. Mam nadzieję, że nasz entuzjazm i zaangażowanie w projekt przełożą się na pozytywne wrażenia widzów serialu.

Pozostając niemniej przy temacie gier, warto wspomnieć również o tytule tworzonym na wyłączność konsoli Nintendo Switch, osadzonym w znanym uniwersum. Niestety póki co nie znamy szczegółów, którymi moglibyśmy się z Wami podzielić. Starsi gracze na pewno pamiętają za to, że już w ubiegłym wieku ukazał się tytuł podejmujący tematykę sympatycznych bohaterów. Mowa o grze z roku 1998, zatytułowanej Kajko i Kokosz w Krainie Borostworów. Była to przygodówka point-and-click, w której musieliśmy zmagać się zagadkami, pozwalającymi rozruszać szare komórki.