Ghost of Tsushima Director’s Cut oficjalnie! Zwiedzimy nową wyspę, jest data premiery

Oficjalnie zapowiedziano Ghost of Tsushima Director’s Cut. Sucker Punch rozwinie historię Jina Sakaia i dodatkowo potwierdza datę premiery nowego wydania.

Przynosimy fantastyczne wieści dla fanów Ghost of Tsushima. Plotki się potwierdziły i gra otrzyma świeżutkie wydanie. Sucker Punch zapowiedziało Ghost of Tsushima Director’s Cut. Nowa wersja zadebiutuje 20 sierpnia na PS4 i PS5

Największą nowością w grze będzie zdecydowanie fabularne rozszerzenie. Twórcy pozwolą nam zwiedzić zupełnie nową wyspę – Iki. Oczywiście nie zabraknie wielu nowych misji fabularnych oraz pobocznych i trofeów. Wprowadzone zostaną też inne nowości, ale poznamy je dopiero bliżej premiery. Rzecz jasna stany zapisu z bazowej wersji gry będą w pełni kompatybilne.

Co więcej, zadbano o wykorzystanie funkcji PS5. Pojawi się pełne wsparcie możliwości DualSense i technologii dźwięku 3D. Poprawiona zostanie też opcja wyświetlania obrazu w rozdzielczości 4K, a czasy ładowania ulegną skróceniu. Jeśli preferujecie japońskie dialogi, ucieszy Was też wieść o wprowadzeniu synchronizacji ruchu ust dla tej wersji językowej.

Jeśli posiadacie standardową wersję gry na PS4, za przedpremierowe ulepszenie do wersji Director’s Cut zapłacicie 19,99 dolarów. Za aktualizację ze standardowej wersji na PS4 do Director’s Cut na PS5 zapłacimy 29,99 dolarów. W przypadku aktualizacji Director’s Cut z PS4 na PS5 zapłacimy 9,99 dolarów.

Znajdzie się też coś za darmo. Do gry trafią aktualizacje z nowymi usprawnieniami dla trybu fotograficznego, pomniejsze ulepszenia rozgrywki i nowy, tajemniczy tryb do Ghost of Tsushima: Legends.

Poniżej znajdziecie zwiastun prezentujący część nowości.