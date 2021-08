DoGRYwka – EA o Star Wars: Fallen Order 2, problem gry z Plusa i usunięta zawartość z TLoU2

W sieci gracze wylewają sporo żalu w związku z jedną z gier z oferty PS Plus na sierpień 2021. Zaraz po uruchomieniu widzą masę mikropłatności, która według nich nie powinna mieć miejsca w takim tytule.

Deweloperzy miewają cudaczne pomysły podczas tworzenia swoich projektów. Całe szczęście, że z jednego z nich zrezygnowano w The Last of Us Part II. Pewien przeciwnik miał mieć naprawdę głupawy design, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi produkcji.

Electronic Arts wypowiedziało się na temat powstania ewentualnej kontynuacji Star Wars Jedi: Fallen Order. Miejmy nadzieję, że sequel dostanie zielone światło. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu, dlatego sprawdźcie, czy wszystko już przeczytaliście.