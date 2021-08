Szalona teoria o GTA VI. W RDR2 znaleziono intrygującą ciekawostkę

Jeden z fanów twórczości Rockstar Games dokładnie przeanalizował jedną z wiadomości w Red Dead Redemption 2. Według niego jest to tak naprawdę wskazówka dotycząca kulisów powstawania GTA VI.

Wszystko rozchodzi się o list, który można znaleźć przy ciele kardynała Blanco. Ten napisał go przed śmiercią do swojego brata Rodolfo. Przez wielu graczy ta ciekawostka do tej pory była uważana za po prostu nic nieznaczący detal. Społeczność RDR2 jednak nie pozostawiła tego tematu w spokoju i zaczęła doszukiwać się w nim pewnej teorii, którą przedstawił na poniższym materiale użytkownik o nicku Strange Man.

W wymienionym filmie tłumaczy on, że do zapisanej w liście historii zamiast wymienionych mężczyzn można podstawić inne rodzeństwo – Dana i Sama Houserów, czyli założycieli Rockstar Games. Treść wiadomości miałaby dotyczyć konkretnie planów stworzenia GTA VI oraz opuszczenia przez Dana jego firmy. Jeśli potwierdziłaby się ta teoria, jego brat chciał go odwieść od tej decyzji. Dodatkowo w dalszej części pojawiają się zdania, które można interpretować jako negatywne nastawienie D. Housera do Take-Two Interactive. Przyjmując to za prawdę, według niego wydawcy nie zależy na grach tworzonych dla fanów, a na zarabianiu pieniędzy z GTA V i GTA Online.

Cóż, nie będę ukrywał, że wszystko łączy się w sensowną całość, jednakże dla mnie jest to po prostu nadinterpretacja treści z gry. Już ostatni wpis jednego z deweloperów w jego social mediach wydaje mi się bardziej prawdopodobną wskazówką odnośnie szóstego GTA.

A Wy co sądzicie o tym domyśle fanów? Myślicie, że coś może być na rzeczy?