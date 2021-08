Od dziś ogracie Far Cry 5 za darmo. Pamiętajcie o limitowanej czasowo promocji

Dziś rozpoczyna się darmowy weekend z Far Cry 5! Prudkcja będzie do zagrania za darmo na prawie wszystkich platformach, więc gracze nie powinni mieć powodu do narzekań.

Niestety, jeśli preferujecie korzystać jedynie ze Steam, muszę Was niemiło zaskoczyć, ponieważ na nim Far Cry 5 nie zostanie w najbliższym czasie udostępnione za darmo. Mimo to, jest masa innych miejsc, gdzie będziecie mogli pobrać tę grę, a na PC są to nawet aż dwie platformy. Rzućcie okiem na poniższą rozpiskę i zdecydujcie, na czym będziecie chcieli przetestować „piątkę”:

PC (Ubisoft Store) – 15:00

PC (Epic Games Store) – 19:00

PlayStation 4 i PlayStation 5 – 9:01

Xbox One i Xbox Series X oraz S – 9:01

Google Stadia – 7:00

Darmowy weekend potrwa do 9 sierpnia.

W chwili pisania tego artykułu okres darmowego weekendu jeszcze się nie rozpoczął. Warto jednak wspomnieć, że możliwy jest już pre-load. Jeżeli macie wolniejsze łącze internetowe lub chcecie zacząć równo ze startem tej akcji promocyjnej, polecam skorzystać z wcześniejszego pobrania plików.

W oczekiwaniu na sequel jednej z największych serii Ubisoftu, warto nadrobić poprzednią część. Choć Far Cry 6 oczywiście opowiada o zupełnie innej przygodzie, warto poznać np. postać głównego antagonisty „piątki” – Josepha Seeda. Nie będzie to spory spoiler, jeżeli dopowiem teraz, że pojawi się on w dodatku do FC6.