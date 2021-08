Far Cry 6 zabłyśnie na PS5 i Xbox Series. Ubi potwierdza next-genowe ulepszenia

Ubisoft odniosło się do różnic w Far Cry 6 na poprzedniej i aktualnej generacji konsol. Naturalnie na PS5 i Xbox Series będzie ładniej oraz płynniej.

Premiera nowego Far Cry zbliża się wielkimi krokami. Im bliżej jesteśmy, tym więcej Ubisoft serwuje nam informacji o grze. Tym razem jeden z deweloperów wspomniał o tym, co czeka graczy w next-genowej wersji Far Cry 6.

Możemy liczyć na rozdzielczość 4K oraz 60 klatek na sekundę. Co więcej, Ubi zadba, aby wyświetlane tekstury były w wyższej rozdzielczości względem tych z wersji na PS4 i XOne. Dodatkowo nie zabraknie krótkich czasów wczytywania rozgrywki. Nie zapominajmy również o wsparciu funkcji kontrolera DualSense.

Niedawno firma zapewniła, że gracze z PS4 i Xbox One otrzymają w swoje ręce dobrej jakości produkt. Ubi ponownie zapewnia, że poprzednia generacja konsol dostanie przyzwoity port gry.

Jeśli chodzi o różnice między grami zależnie od generacji, to od samego początku mieliśmy wizję, że chcemy mieć pewność, że będzie to super solidna gra na 4 generacji (konsol PlayStation i Xbox – red. ), więc to był powód, dla którego chcieliśmy się upewnić, że będzie to coś, co każdy będzie mógł dostać w swoje ręce i cieszyć się tym, a następnie sprawdzić, co możemy zrobić z doświadczeniami związanymi z nową generacją konsol. Ale także upewnić się, że nie będzie to w żaden sposób wpływać na doświadczenia ludzi grających na konsolach 4 generacji. – powiedział World Director gry w rozmowie z GameReactor.eu

Na ten moment nie ma powodów, aby przesadnie martwić się o jakość portu Far Cry 6. Patrząc jednak na pojedyncze przypadki nieudanych konwersji na starszą generację, wstrzymałbym się z przedwczesnym osądem aż do czasu ujawnienia rozgrywki z PS4 i Xbox One. Przezorny zawsze ubezpieczony.