XDefiant od Ubisoftu na nowym gameplay’u. Wygląda znajomo, prawda?

W sieci pojawił się nowy, sześciominutowy gameplay z Tom Clancy’s XDefiant. Ubisoft szykuje graczy do premiery produkcji.

Niedawno Ubi zapowiedziało swoją nową strzelankę. Tom Clancy’s XDefiant wygląda dość standardowo, na pierwszy rzut oka niczym nie zaskakuje, ale prezentuje się też po prostu solidnie. Ot, FPS jakich wiele.

W sieci opublikowano nowy, sześciominutowy materiał z rozgrywki. Widzimy na nim dynamiczne ujęcia prosto z meczu. Na nagraniu przewija się nie tylko strzelanie, ale też pokaz możliwości wybranych gadżetów i „mocy” postaci. Niektóre umiejętności mogą sporo namieszać na polu bitwy i warto tu wyróżnić chociażby rozstawiane przez jednego z bohaterów tarcze.

Pomimo paru urozmaiceń, XDefiant wygląda jak Call of Duty z mniej standardowymi trybami i większą ilością gadżetów. Różnorodne postacie trochę to ratują, ale nadal wydaje mi się, że grze zdecydowanie brakuje własnej tożsamości. Być może jest to kwestia tego, że Ubi wciąż nie pokazało wszystkiego, co oferuje ten tytuł. Zawsze istnieje szansa, że w niedalekiej przyszłości będzie to wyglądało ciekawiej.

Gra ukaże się na na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S. Nie poznaliśmy jeszcze daty premiery jej pełnej wersji.