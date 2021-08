A Plague Tale: Innocence do zgarnięcia za darmo, a wraz z nim niespodzianka

Od dziś na Epic Games Store czekają na Was dwie świetne, darmowe gry! Co ciekawe, doszło chyba do małej zmiany dosłownie na ostatnią chwilę. Gracze jednak nie otrzymają Speed Brawl, które zapowiedziano tydzień temu.

Być może Wujek Epic nie dogadał się z deweloperami, aczkolwiek jeszcze po godzinie 16:00 na stronie tej platformy widniała gra, którą obiecano w ostatno. Nie będę ukrywał, że jest to w mojej opinii naprawdę dziwna sytuacja. No nic! Być może graczom bardziej przypadnie do gustu Minit, które do pary z A Plague Tale: Innocence można zgarnąć za darmo. Warto jednak zaznaczyć, że dzisiejsza niespodzianka była już kiedyś rozdawana na EGS.

Należy się pospieszyć, bowiem na odebranie wyznaczono termin do 16:59 12 sierpnia. Niby jest to sporo czasu, ale każdemu zdarza się zapominać, dlatego rekomenduję jak najszybsze przypisanie prezentów do swoich bibliotek.

W A Plague Tale: Innocence zabierze Was do roku 1349, czyli do czasów największej epidemii dżumy w dziejach ludzkości. Wcielimy się w starszą siostrę o imieniu Amicia, która spróbuje obronić siebie i brata przed inkwizycją oraz… armią szczurów. Całość została dopieszczona naprawdę znakomitą oprawą audiowizualną, dlatego tym bardziej zachęcam do sprawdzenia.

Minit, czyli tegotygodniowe zaskoczenie, to urocza gra w pixel-artowym stylu. Gracze pokierują postacią, która po 60 sekundach budzi się ponownie w swoim łóżku. Biały człowieczek co pobudkę jest doświadczony o wcześniejsze postępy fabularne oraz zebrane przedmioty. Minimalistyczna grafika i humor to bez wątpienia spore plusy tego tytułu.

Już za tydzień do zgarnięcia za darmo będzie tylko jeden prezent, jednakże ten powinien przypaść do gustu fanom Sci-Fi i sandboxów. Mowa oczywiście o Rebel Galaxy, które w zgrabny sposób łączy elementy RPG, strategii i akcji. Jeżeli lubujecie się w statkach kosmicznych, to bez wątpienia ucieszycie się.

Niejednokrotnie nasz Dział Promocji pomógł wielu z Was zgarnąć darmowe gry. Jeżeli nie jesteście z nim na bieżąco, zachęcam zaglądać tam od czasu do czasu. Dzięki temu żadna okazja Wam nie przemknie koło nosa.