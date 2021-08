W Forza Hirzon 5 będziemy zasuwać między azteckimi piramidami. Zobaczcie nowy gameplay

Twórcy Forza Horizon 5 udostępnili kolejne fragmenty rozgrywki. Zobaczcie, jak różnorodnie prezentują się dostępne w grze lokacje.

Choć poniższe nagrania pochodzą bezpośrednio z profilu na Twitterze kolejnego Horizona, widoki z nich po prostu zapierają dech w piersiach. Niestety, wideo z tweetów mają to do siebie, że tracą znacznie na jakości. Szkoda, że na ten moment nagrania nie zostały udostępnione np. na YouTube. Cóż, „Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”, prawda?

We're out of the swamps and into the hot, humid jungle! pic.twitter.com/LixxrAhFRn — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 4, 2021

We're crashing through the mangrove roots. Check out a tour of the swamps of Mexico! pic.twitter.com/OACGwphh0u — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 3, 2021

We've reached the peak! Welcome to the top of the world. pic.twitter.com/xyv3oTGmTZ — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 5, 2021

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się driftowania wśród azteckich piramid. Widać, że deweloperzy mają rozmach i chcą graczom dostarczyć wiele urozmaiceń. Nie byłbym sobą, gdybym nie pochwalił też udźwiękowienia. Szczególnie zwróciłem na to uwagę podczas przejazdu przez rzekę. Nie jestem pewien, ale wspomniane odgłosy wydają mi się generowane z poziomu kodu gry.

Jestem też bardzo ciekaw, tak zwanego „feelingu” podczas jazdy ośnieżonymi lub oblodzonymi drogami. Pod koniec trzeciego nagrania możecie zauważyć wywijanie kręciołków po zamarzniętej wodzie. Mam nadzieję, że twórcy dopracowali i ten element, bo wiem, że w grach wyścigowych bywa z tym różnie. Na szczęście przy Forza Horizon 5 pracują czołowi twórcy tej serii, więc nie powinienem mieć powodów do zmartwień.

Premiera kolejnej części tego wyścigowego cyklu odbędzie się już 9 listopada 2021 roku. Warto nadmienić, że tytuł jest tworzony z myślą o Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Od dnia debiutu gra trafi do Xbox Game Pass, co wielu może skłonić do zasubskrybowania tego abonamentu. Jeśli jesteście głodni innych materiałów z piątej Forza’y, zajrzyjcie tutaj.