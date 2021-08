PS5 z czytnikiem nie przynosi już strat. Co innego wersja Digital

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Sony potwierdziło, że standardowe PS5 zaczęło już przynosić zysk. Wersja Digital nadal tego nie osiągnęła, ale wydawca i tak jest zadowolony.

Najnowsze PlayStation to ogromny sukces Sony. Konsola bije rekordy popularności i słynny producent z pewnością jest zadowolony ze sprzedaży. Naturalnie trzeba pamiętać, że przez pierwsze miesiące życia konsola nie przynosiła zysków. Teraz się to zmienia.

Firma przeprowadziła niedawno konferencję, która była też podsumowaniem finansowym. Serwis Bloomberg podaje, że potwierdzono na niej bardzo istotny fakt. Zgodnie z informacjami od Sony, PS5 wreszcie zaczęło przynosić zysk. Chodzi o wersję z napędem płyt Blu-ray.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku wariantu Digital. Ten wciąż nie jest sprzedawany z zyskiem, ale nie oznacza to, że Sony może się tym martwić. Producent zaznaczył, że wspomniane straty rekompensuje sprzedaż akcesoriów do konsol oraz PlayStation 4. Oczywiście prędzej czy później i konsole bez napędów zaczną przynosić zysk.

Trzeba przyznać, że Sony dość szybko wyprowadziło sprzedaż konsol na plus. To zdecydowanie zasługa ogromnego zainteresowania nową generacją konsol, a swoje trzy grosze dołożyła również pandemia. Pamiętajmy, że popularność gier wideo znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a o jej spadku na razie nie ma mowy. To dobry znak dla każdego fana gamingu.