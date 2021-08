Odpalają grę z PS Plus na sierpień 2021 i łapią się za głowę. Wszędzie mikropłatności

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gracze są wściekli na Tennis World Tour 2 z oferty PS Plus na sierpień 2021. Gra zawiera abstrakcyjnie dużą ilość mikrotransakcji jak na produkcję o tenisie.

Najnowsza oferta PlayStation Plus nie zachwyciła wszystkich graczy. Wiele osób sprawdza wszystkie tytuły rozdawane w ramach usługi nie zważając na opinie innych, aby przekonać się, czy są one warte uwagi.

Znalazło się wielu śmiałków którzy sprawdzili Tennis World Tour 2. O ile sport będący tematem przewodnim produkcji nie jest szalenie popularny wśród miłośników gier wideo, zajmuje swoją niszę. Niestety produkcja rozdawana w ramach PS Plus na sierpień 2021 nie spełniła oczekiwań większości graczy, którzy opowiadali o niej na forum Reddit. Głównym problemem są mikrotransakcje.

Gracz 1: Gra tak naprawdę zaczęła się od wprowadzenia systemu lootboxów. G2: Nie oglądałem ani nie czytałem żadnych recenzji, włączyłem na ślepo i – niespodzianka – loot boxy były pierwszą wprowadzoną rzeczą. Jak? Przeskoczyłem przez to i zagrałem mecz. Rozgrywka, udźwiękowienie, mimika twarzy zawodników, boisko… wszystko wygląda źle. G3: Kolejną bzdurą są karty i sposób ich wprowadzania. Wiem, że chcą tylko pieniędzy, ale przynajmniej może to (mikropłatności – red. ) być przydatne lub coś. W każdym razie usunąłem ją po kilku meczach. Wybrane komentarze graczy z forum Reddit PlayStation Plus

Mikrotransakcje to dziś nic nadzwyczajnego, ale jeśli są one nachalne, potrafią skutecznie zepsuć wrażenia z rozgrywki. Wielka szkoda, że deweloperzy nie pokusili się chociaż o ich odpowiednie dawkowanie. Cóż, przynajmniej w nowej ofercie PS Plus zgarnęliśmy też inne gry.