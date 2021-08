7 obowiązkowych gier z PS4 do zagrania na PlayStation 5. Sony wybiera największe hity [WIDEO]

Oto zestawienie rekomendowanych przez Sony gier, które sporo zyskały z dodatkową mocą konsoli PlayStation 5. Ta garść hitów z PS4 bez wątpienia o wiele lepiej sprawuje się na next-genowej konsoli.

Dziewiąta generacja przyniosła ze sobą od początku praktycznie stuprocentowe wsparcie dla bibliotek old-genów. Wielu deweloperów jednak postanowiło nie zaprzestać na tym, że ich gry można po prostu uruchomić na lepszym sprzęcie. Dzięki temu w ostatnich miesiącach gracze otrzymali masę świetnych aktualizacji wykorzystujących większą moc nowych konsol. Poniżej możecie znaleźć 7 przykładów produkcji, które w sporym stopniu na tym zyskały:

W wielu wymienionych na nagraniu tytułach przeplata się głównie kilka rzeczy – rozdzielczość 4K, więcej FPS oraz Ray Tracing. Twórcy często dodają też wsparcie dla adaptacyjnych spustów w kontrolerze DualSense, a także należy nie zapominać o ulepszonych wibracjach haptycznych.

Bardzo mi się podoba fakt, że takowe ulepszenia spotykają również gry tworzone z myślą o PS VR. Sam jestem fanem wirtualnej rzeczywistości i uważam ten segment rynku za bardzo ważny. Cieszę się, że wielu deweloperów podziela moje zdanie. Swoją drogą, wczoraj przeciekła do sieci niepotwierdzona specyfikacja następcy tego headsetu. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.

Czy według Was na powyższej liście powinny znaleźć się jeszcze jakieś inne tytuły, które zyskały na PlayStation 5? Może któraś z takich gier była dla Was ogromnym zaskoczeniem? Zachęcam do pochwalenia się w komentarzach, bo być może w ten sposób komuś pomożecie znaleźć pozycję do ogrania w wolnych chwilach.