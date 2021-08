EA o premierze remake’u Dead Space. Trochę sobie poczekamy

Electronic Arts nie ma dobrych wieści dla osób, które liczyły, że remake Dead Space ukaże się szybko. Musimy jeszcze sporo poczekać.

Niedawno Electronic Arts uraczyło nad zapowiedzią odświeżonego Dead Space. Nad grą pracuje EA Motive i jest to pełnoprawny remake. Co więcej, twórcy nie tylko odtworzą znaną produkcję, ale wprowadzą też do niej wyciętą z oryginału zawartość.

Brzmi świetnie, ale nie oczekujmy szybkiej premiery. Przy okazji ogłoszenia nie otrzymaliśmy nawet przybliżonego roku debiutu i nic dziwnego. Electronic Arts potwierdza, że remake Dead Space nie ukaże się zbyt szybko. EA Motive zaczęło już jednak pełną produkcję.

Niewiele więcej mogę powiedzieć na ten temat. Jeszcze trochę czasu (do premiery – red. ), ale studio już się za to zabrało. Na koniec dodam, że był to jeden z najbardziej pożądanych przez nas tytułów, może zaraz po Skate, którego powrót również ogłosiliśmy, a reakcja na ogłoszenie, że wracamy do prac nad nim była bardzo pozytywna. – powiedział COO i CFO EA, Blake Jorgensen, w trakcie konferencji z inwestorami

Źródło: The Sixth Axis

Choć takie wieści mogą rozczarować niektórych graczy, według mnie to pozytywna wiadomość. Dead Space to jedna z tych marek, na których powrót czekano od dawna.