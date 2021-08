Mieliście problem ukończyć Sigblot Festival w AC Valhalla? Hotfix już jest!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Niedawno do Assassin’s Creed wyszła aktualizacja 1.3.0, która wprowadziła do gry tymczasowe wydarzenie wraz z masą nowych zadań. Niestety, gracze natrafiali na błędy, które nie pozwalały wszystkiego ukończyć.

Ubisoft na szczęście przygotował stosowną łatkę i oddał już ją w ręce graczy – jak informuje serwis Video Games Chronicle. Po jej instalacji nie powinniście mieć większych problemów, by ukończyć questy związane z Sigrblot Festival. Wcześniej każdy mógł natrafić na co najmniej 4 bugi, które mogły bezlitośnie wstrzymać postęp zadań.

Pierwszy z nich dotyczył walki z wilkami (Three Big Pigs) i próby użycia linki wędkarskiej. Jeśli wszystko zadziałało „poprawnie”, Eivor zmieniał się w nieposłuszną kukłę, nad którą nie dało się zapanować.

Druga niedoróbka sprawiała, że niemożliwym było odebranie questów od NPC, którzy opuścili swoje pierwotne lokacje. Na szczęście prędko odkryto rozwiązanie polegające na zmuszeniu postaci do powrotu na swoje miejsce. Niestety, nie zawsze tak się dało.

Trzecim błędem jest brak możliwości uzbierania wystarczającej liczby dostaw potrzebnych do stworzenia wspomnianego wcześniej festiwalu.

Zdarzali się też i tacy „szczęśliwcy”, którzy nie natrafili na poprzednie błędy poza chyba tym najbardziej okrutnym. Choć wykonali wszystkie potrzebne questy, gra im ich nie zaliczała.

Wszystkie z wyżej wymienionych niedoróbek zostały już usunięte. Nie pozostaje już nic innego, jak tylko powrócić do AC Valhalla i ukończyć Sigrblot Festival. Macie na to czas jedynie do 19 sierpnia, więc radzę się pospieszyć.