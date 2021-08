„Każde PS5 sprzeda się w parę sekund” – twierdzi analityk

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Choć Sony podjęło stosowne procedury, aby zwiększyć dostępność PS5 na rynku, pewien analityk branży growej twierdzi, że to nie wystarczy. Czy japońskiemu gigantowi uda się sprostać popytowi?

Wczoraj informowałem Was o zabezpieczeniu odpowiedniej liczby komponentów, by producent konsol PlayStation mógł ziścić swoje ambitne plany. Sony chce podwojenia wyniku obecnie sprzedanych, next-genowych konsol, co wielu może wydawać się rzeczą niemożliwą. Swój głos w tej sprawie zabrał analityk branżowy, Serkan Toto.

W przyszłości Sony będzie sprzedawać każdą pojedynczą sztukę PS5, którą wprowadzi na rynek w ciągu kilku sekund. Dlatego wyzwaniem nie jest generowanie popytu, ale podaży. – informuje analityk branżowy Serkan Toto w rozmowie z Bloomberg

Za kilka miesięcy rozpocznie się sezon świąteczny. Być może nie wiecie, ale jest to okres w roku, kiedy najlepiej sprzedają się konsole. Bez odpowiedniego pokrycia dostaw walka o zakup takiego prezentu może być naprawdę zawzięta. Miejmy jednak nadzieję, że kalkulacje Serkana nie pokryją się w przyszłości ze stanem rzeczywistym.

