Co po BF2042? EA twierdzi, że wydawanie nowej gry co dwa lata „prawdopodobnie ma sens”

Szef Electronic Arts wypowiedział się na temat dalszych losów serii BF po Battlefield 2042. Według niego, BF to już usługa i jest szansa na częstsze sequele.

Od czasu premiery BFV do debiutu BF2042 miną trzy lata. Dotychczas EA wydawało nowe odsłony serii mniej więcej co dwa lata, ale tym razem marka potrzebowała sporego odświeżenia i najpewniej to właśnie dlatego czekamy nieco dłużej na jej nową odsłonę.

Szef EA został zapytany w trakcie rozmowy z inwestorami, czy firma zamierza powrócić do wcześniejszego planu wydawniczego. Andrew Wilson powiedział wprost, że taki jest cel. Seria Battlefield nie jest już jednak tym, czym była wcześniej.

Myślę, że takie jest nasze ukierunkowanie, ale co ważniejsze, myślę, że powinniście myśleć o Battlefield jako o usłudze. (…). – powiedział CEO EA, Andrew Wilson, w trakcie konferencji z inwestorami

Źródło: VGC

EA nie skupia się już tylko na podstawowych elementach gry. Battlefield 2042 zaoferuje masę trybów, w tym takie z darmowymi elementami. Co więcej, pamiętajmy, że w drodze jest odsłona serii na urządzenia mobilne.

Battlefield 2042 i cała marka jako usługa

Według Wilsona, wydawanie nowej gry z serii co dwa lata „prawdopodobnie ma sens”. EA skupia się jednak na ciągłym angażowaniu graczy w markę i to to jest najważniejsze.

Powinniście zrozumieć, że to naprawdę stanowi podstawę tego, jak naszym zdaniem będzie wyglądać przyszłość usług na żywo związanych z Battlefieldem, które z czasem obejmą także platformę mobilną, zawierać będą darmowe elementy i zmienią charakter tego, co dzieje się od premiery do premiery (kolejnej gry – red. ).

Tak więc, o ile wprowadzanie gry na rynek co dwa lata ma sens, jeśli myślimy o tym dzisiaj, to naprawdę skupiamy się na całorocznym zaangażowaniu w tę serię na poziomie platformy, na każdym urządzeniu, na którym konsumenci będą chcieli grać. – kontynuował

Brzmi to bardzo obiecująco. Miejmy tylko nadzieję, że BF2042 faktycznie zaoferuje dobrej jakości zawartość, która przyciągnie graczy na wiele miesięcy. W BFV zdecydowanie tego zabrakło.