EA potwierdza, że Star Wars Jedi: Fallen Order nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa

Electronic Arts poinformowało, że zamierza dalej inwestować w markę Star Wars Jedi: Fallen Order. Sequel zapewne jest już w drodze.

Gracze bardzo ciepło przyjęli Fallen Order. Gra sprzedała się świetnie i prawdopodobnie była jednym z powodów, dla których EA musiało przeprosić się z grami singleplayer. Tytuł otrzymał też niedawno aktualizację na next-geny, co ponownie pobudziło plotki o sequelu.

Szef Electronic Arts potwierdził, że wydawca bynajmniej nie porzuca marki. Elektronicy chcą dalej w nią inwestować i przypuszczam, że niedługo usłyszymy o dalszych losach tego IP.

Star Wars Jedi: Fallen Order na Xbox Series X i PlayStation 5 to także moment dla nowych i powracających graczy, aby wskoczyć do tej niesamowitej gry. Nadal inwestujemy w obie te marki (w odniesieniu do Mass Effect i Fallen Order – red. ), a także w kolejne nasze niesamowite IP.

– powiedział CEO EA, Andrew Wilson, w trakcie konferencji z inwestorami

Źródło: Gamespot