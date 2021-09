DoGRYwka – „trudne” pobranie gry z PS Plus, Nioh za darmo i wielki pokaz gier na PlayStation

Siadajcie wygodnie, bo nowa DoGRYwka po raz kolejny serwuje Wam wszystkie najważniejsze wiadomości ze świata gamingu (i nie tylko) w jednym miejscu.

Zapraszamy na podsumowanie dnia, czyli wszystkie nasze wiadomości z ostatnich godzin zebrane w jednym miejscu. Dzisiejszy ranek rozpoczęliśmy m.in. wiadomością związaną z PS Plus wrzesień 2021. Jak się okazuje, dodanie jednej gry z oferty jest nieco problematyczne. Chodzi dokładnie o Overcooked! All You Can Eat. Jeśli nie udało się Wam przypisać tytułu do konta, rozwiązanie znajdziecie w jednym z naszych dzisiejszych newsów. Wystarczy zajrzeć poniżej.

Lubicie gry za darmo, prawda? Dlatego przypominamy, że od dzisiaj w Epic Games Store czeka na chętnych Nioh: The Complete Edition. To naprawdę dobre trzecioosobowe RPG akcji typu souslike, które przenosi nas do fikcyjnego okresu Sengoku. Krwawa i trudna jatka gwarantowana.

Na koniec gwóźdź dnia, czyli PlayStation Showcase 2021. Tak, to już dzisiaj Sony odsłania karty odnośnie najnowszych gier zmierzających na PlayStation 5.

Wszystkie wiadomości, te wspomniane oraz pozostałe, listujemy poniżej: