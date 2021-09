Nowiutki trailer z rozgrywką Ghostwire: Tokyo. To może być cichy hit przyszłego roku

Już w przyszłym roku udamy się do alternatywnej Japonii w Ghostwire: Tokyo. Jest także zwiastun produkcji.

Wszyscy, którzy czekają na Ghostwire: Tokyo niech podniosą rękę. Mamy klimatyczny zwiastun rozgrywki prosto z PlayStation Showcase. W grze nie zabraknie japońskiego folkloru. Szkielet rozgrywki skupi się na eksploracji tytułowego Tokyo, a także walki z przeciwnikami. Ci mają różne i unikalne zestawy ruchów oraz ataków, przez co pojedynki są zróżnicowane. Nauczenie się ruchów oponentów, a także ich słabych punktów, to klucz do zwycięstwa. Co warto zaznaczyć, produkcja wykorzysta możliwości kontrolera PlayStation 5. Tytuł pojawi się na wiosnę przyszłego roku. Zagramy na PC, PS5 oraz XSX S|X.