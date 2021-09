God of War Ragnarok na rozgrywce. Kratos, wypiękniałeś

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Santa Monica Studio zaprezentowało God of War Ragnarok. Zobaczyliśmy sporo fragmentów rozgrywki, ale wciąż nie znamy daty premiery.

Twórcy potwierdzili, że w grze zwiedzimy wszystkie 9 światów z mitologii nordyckiej. Widać, że gra otrzymała niemały budżet i wygląda na to, że Kratos i Atreus zwiedzą całkiem sporo lokacji.

Przy okazji widać, że gra prezentuje się nieporównywalnie lepiej do GoW z 2018 roku. Choć nie będzie to stricte next-genowy tytuł, bowiem ukaże się też na PS4, to zaprezentowany materiał zdecydowanie napawa optymizmem. Miejmy nadzieję, że rozgrywka i historia również nie zawiodą oczekiwań graczy.