Gra z PS Plus na wrzesień 2021 narobiła zamieszania, a rozwiązanie problemu jest takie proste

Gracze zgłaszają problem z grą z oferty PS Plus na wrzesień 2021. Overcooked! All You Can Eat nie dodaje się niektórym do kolekcji.

Problem jest opisywany przez wielu graczy i właściwie wygląda bardzo podobnie u większości osób. Tytuł nie chce się dodać do kolekcji.

Gracz 1: Jestem w PS Store i próbuję dodać Overcooked do mojej biblioteki poprzez PS Plus. Jednak zamiast zwykłego przycisku „dodaj do biblioteki”. Jest tam napisane „dowiedz się więcej”. Kiedy naciskam ten przycisk, pojawia się komunikat „Błąd zakupu” i „Nie możesz teraz kupić tego produktu”. G2: Podobny problem: Korzystam z PS5 w Niemczech i zamiast „dodaj do biblioteki” jest napisane 39,99€. Ten sam problem występuje w aplikacji na Androida. Proszę, naprawcie to szybko! – czytamy w komentarzach graczy na forum Reddit PS Plus

Rozwiązanie tego problemu jest dość proste i powinno zadziałać u każdego. Jeśli wejdziecie na stronę PS Store z przeglądarki, telefonu lub konsoli, udajcie się na stronę gry z poziomu sekcji PS Plus na wrzesień 2021. Kiedy to zrobicie, przewińcie w dół i dodajcie do biblioteki wersję gry z PS Plus.

Problem najpewniej wynika z faktu, że gra wcześniej miała opcję kupna na obu platformach jednocześnie. Wersja z PS Plus jest obecna tylko i wyłącznie na PlayStation 5, więc w PS Store wystąpił nieco dziwaczny błąd. Na szczęście powyższe rozwiązanie nie wymaga większego kombinowania.