Uncharted Legacy of Thieves Collection zmierza na PS5 i PC! Jest na czym zawiesić oko

Doczekaliśmy się! Uncharted Legacy of Thieves Collection trafi, czyli dwie odsłony cyklu Naughty Dog trafi na komputery osobiste już na początku przyszłego roku.

PlayStation Showcase ponownie nas zaskakuje! Zapewne wszyscy, którzy grają na PC, ucieszą się z tej informacji. Uncharted Legacy of Thieves Collection zmierza na komputery osobiste. Co to oznacza? Ano to, że dwie ostatnie gry z serii Uncharted trafią na „piece” i na PS5. Co więcej, będzie to wersja odświeżona. Grafika zostanie dopieszczona i upiększona. Niestety nie mamy konkretnej daty premiery. Mimo to przygotujcie myszki i klawiatury na początek przyszłego roku.