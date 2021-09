Czekając na premierę Marvel’s Guardians of the Galaxy, obejrzyjcie kolejny zwiastun fabularny. Premiera jeszcze w tym roku.

Fani Marvel’s Guardians of the Galaxy zapewne się ucieszą z nowego trailera prosto z pokazów Sony. Dla przypomnienia: wcielamy się w Petera Star Lorda Quilla, który ze swoją ekipą udaje się na misje ratowania świata. Co ciekawe, produkcja da nowe spojrzenie na bohaterów, jednak zapewni spójność ze źródłem, czyli komiksów i filmów. Nie zabraknie podejmowania decyzji, których konsekwencje będą mieć wpływ na główną historię. W grę zagramy 21 października bieżącego roku na PC, XSX S|X, XONE, PS4 oraz PS5.