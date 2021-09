Titanfall 2 zaatakowane przez hakerów. Gracze panikują, Respawn reaguje

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Hakerzy zaatakowali serwery Titanfall 2. Gracze mocno spanikowali i mówią o poważnej luce w zabezpieczeniach, a twórcy skomentowali sprawę.

Respawn Entertainment zauważyło już problem i bada sprawę.

Jesteśmy świadomi doniesień o luce w zabezpieczeniach gry Titanfall 2 i prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. W tej chwili nie mamy żadnych innych informacji do przekazania, ale poinformujemy o tym, gdy tylko to sprawdzimy. – informuje studio Respawn Entertainment na Twitterze

Na szczęście wiele wskazuje na to, że gra nie ma bardzo poważnych problemów. Deweloperzy odkryli, że mowa o niewielkiej luce, która może doprowadzić tylko do wyrzucenia gry do pulpitu.

Aktualizacja: Wciąż badamy ten problem, ale nasi deweloperzy uważają, że mamy do czynienia z prostym exploitem, który może zostać wykorzystany do crashowania gry.

Nie sądzimy, by istniało jakiekolwiek poważniejsze ryzyko dla graczy lub ich sprzętów.

Będziemy aktualizować informacje, gdy dowiemy się więcej. – kontynuowano

To nie pierwsza taka sytuacja i nic dziwnego, że niektórzy trochę spanikowali. Na forach gry pojawiały się doniesienia głoszące, że hakerzy mogliby wykorzystać grę do włamania się na komputery graczy. Teraz już wiemy, że były one przesadzone.

Co więcej, niektórzy fani Titanfall sugerowali nawet, aby póki co odinstalować grę. Ogłoszenie Respawn powinno nieco uspokoić nastroje. Miejmy też nadzieję, że deweloperzy szybko wyeliminują problem.