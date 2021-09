Możliwe, że dziś zobaczymy TLoU: Factions. Grafiki wyciekły do sieci, ale coś jest z nimi nie tak

W sieci pojawiły się grafiki mające pochodzić z The Last of Us: Factions. Materiały prezentują menu PS5 z grą oraz okładkę Deluxe Edition.

Autor przecieku twierdzi, że źródłem poniższych materiałów są osoby, które jakimś cudem grają już w TLoU: Factions. Grę mielibyśmy zobaczyć na dzisiejszej konferencji PlayStation Showcase 2021. Biorąc pod uwagę obecność Deathloop i Kena: Bridge of Spirits w menu konsoli, źródłem przecieku może być dziennikarz lub osoba zajmująca się testowaniem gier.

Choć powyższe zrzuty ekranu wyglądają całkiem wiarygodnie, jest jedno „ale”. Sceneria do złudzenia przypomina tą, którą znajdziecie w poniższym fanowskim projekcie. Szczególnie dobrze widać to, jeśli zwrócimy uwagę na kształt drzewa, przy którym stoi Ellie.

Co więcej, sama obecność Ellie na grafice z gry teoretycznie niezwiązanej z główną fabułą TLoU zdaje się być dość dziwna. Choć nie możemy wykluczyć, że lubiana przez graczy protagonistka znajdzie się w grze, raczej w to wątpię. Przynajmniej nie jako grywalna postać.

Powyższy przeciek należy więc przyjmować z ogromnym dystansem. Jeśli faktycznie jest fałszywy, ktoś naprawdę bardzo mocno się postarał. Przekonamy się o tym jednak dopiero dziś, na konferencji PlayStation Showcase 2021.