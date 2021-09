Jak wypada nowe Life is Strange? Sprawdźcie pierwsze recenzje

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Life is Strange True Colors. Wszystko wskazuje na to, że Deck Nine dostarczyło wyborną przygodę.

Niezależnie od platformy, średnia ocen gry trzyma się powyżej 80 punktów w serwisie Metacritic. Pojawiło się wiele skrajnie pozytywnych ocen, a średnią punktów zaniżają nieliczne, ale jednak wciąż obecne słowa krytyki.

Oto wybrane oceny Life is Strange True Colors:

The Gamer – 5/5

GamesRadar – 4.5/5

GameRant – 4.5/5

WCCFTech – 9.5/10

COGConnected – 92/100

GodisaGeek – 9/10

PC Gamer – 86/100

VG247 – 4/5

WindowsCentral – 4/5

PCGamesN – 8/10

PushSquare – 6/10

Jako wielką zaletę gry wymienia się stylową oprawę, która zawiera w sobie świetne, dobrze oddające emocje animacje. True Colors zgarnia też pochwały za to, co powinno realizować najlepiej, czyli historię. Ta rzekomo jest interesująca, zachwyca kreacją postaci, wciąga i porusza.

Ta ostatnia zaleta może być też wadą, jeśli nie lubicie się wzruszać. Redaktorka The Gamer jako minus gry wymieniła właśnie to, że sporo przy niej płakała. Oczywiście na minusik ten należy patrzeć z przymrużeniem oka, wszak tytuł i tak zgarnął maksymalną notę. Dodatkowo niektórzy narzekają na wybrane mało znaczące wybory oraz pojawiające się w grze błędy.

Niemniej jeśli jesteście fanami Life is Strange, True Colors to chyba pozycja obowiązkowa. Wysokie oceny zwiastują pełną emocji przygodę, która spodoba się miłośnikom świetnych fabuł i nie tylko. Premiera już 10 września.