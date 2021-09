Oto zdjęcia z filmu The Matrix: Resurrections, a trailer już dzisiaj

Od wczoraj można przeglądać urywki trailera The Matrix: Resurrections, a dzisiaj pojawi się zwiastun. Zobaczcie galerię wszystkich zdjęć.

Pamiętajcie, jak wczoraj pisaliśmy o urywkach zwiastuna do The Matrix: Resurrections? Teraz możecie zobaczyć pełną galerię ze zdjęciami z teasara. Przypominamy, że już dzisiaj o godzinie 14:58 pojawi się pełny i oficjalny zwiastun filmu. Jeśli nie chcecie go przegapić, to spokojnie. Znajdziecie trailer na naszej stronie tuż po globalnej premierze. Znamy również datę premiery filmu. Najnowsza odsłona Matrixa trafi do kin dopiero 12 grudnia bieżącego roku (a także na platformę HBO MAX, choć nie działa w naszym kraju).

Jeśli macie ochotę zobaczyć wszystkie uchwycone zdjęcia, to odsyłamy Was do galerii użytkownika p0rtman87, który je zebrał. Poniżej znajdziecie kilkanaście wyróżnionych.

Zdjęcia pochodzą one ze specjalnie przygotowanej strony, gdzie możecie zobaczyć urywki zwiastuna. Co ciekawe, twórcy dali nam do wyboru kultowe dwie pigułki. W zależności od naszego wyboru i pory dnia, kiedy jesteśmy na stronie, ukażą nam się inne filmiki. Naprawdę ciekawy pomysł. Teraz gdy ktoś pozbierał wszystkie zdjęcia do jednej galerii, nie musimy się martwić, że coś nam umknęło.

Do premiery oficjalnego trailera pozostało już tylko kilka godzin. Przypominamy jeszcze raz: dzisiaj godzina 14:58.