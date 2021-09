Jeśli nie wiecie o co chodzi w Far Cry 6, nowy trailer pomoże Wam się odnaleźć

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ubisoft ujawnił nowy zwiastun Far Cry 6. Przedstawia on podstawy fabuły i rozgrywki. Dodatkowo widzimy na nim zupełnie nowe fragmenty gry.

Trailer opowiada o praktycznie każdym elemencie gry. Ubi postanowiło omówić nawet podstawowe założenia historii oraz postaci, na które trafimy w grze. Fabuła zdaje się być jeszcze ważniejsza, niż w poprzednich odsłonach cyklu.

Opowiedziano też o trybie kooperacji. Ten zadziała podobnie, co w reszcie serii, co nie jest większym zaskoczeniem. Jeśli chcecie pograć ze znajomymi, nie będzie żadnego problemu.

Znalazło się również coś dla fanów eksploracji. Przepiękna Yara przewija się na fragmentach rozgrywki i moim zdaniem wypada dużo ciekawiej względem światów Far Cry 5 i Far Cry 4. Ubi szykuje też wiele więcej aktywności, z którymi zapoznamy się w grze.

I w końcu omówiono też wątek partyzantki. Zbudujemy własną bazę wypadową, zbierzemy przygotowaną w domowym zaciszu broń i ostatecznie spróbujemy odbić Yarę z rąk Antona Castillo.

Jeśli zamierzacie grać w Far Cry 6 na PC, lepiej sprawdźcie, czy gra uruchomi się na Waszym komputerze. W tym miejscu znajdziecie pełne wymagania sprzętowe. Zdecydowanie nie należą one do najniższych.