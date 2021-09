Ktoś ma ochotę na walkę z demonami? Nioh: The Complete Edition do odebrania za darmo

Wszyscy mogą przypisać do kont Nioh: The Complete Edition za darmo w sklepie Epic Games Store. Promocja trwa przez tydzień.

Jest dokładnie tak jak w tytule. Jeśli macie ochotę zagrać wojownikiem, który musi mierzyć się z hordami demonów, to teraz macie szansę. Gra Nioh: The Complete Edition jest do odebrania za darmo w sklepie Epic Games Store. Promocja trwa do 17 sierpnia, także się pospieszcie. Oczywiście wymagane jest posiadania konta na tej platformie.

Nioh to trzecioosobowe RPG akcji typu souslike. Możemy być zatem pewni, że umieranie jest nieodłącznym elementem zabawy (jakkolwiek to brzmi). Tytuł przenosi nas do fikcyjnego okresu Sengoku (czyli XV-XVI wiek). Oprócz wojny domowej, w Japonii pojawiło się nowe zagrożenie – bezlitosne demony. Gracz wciela się w Williama i stara się opanować sytuację.

Szkieletem rozgrywki jest walka z różnymi rodzajami potworów. System walki opiera się na trzech różnych stylach. Każdy z nich ma swoje zalety i wady oraz właściwości. Odpowiedni wybór każdego z nich podczas pojedynków, to klucz do sukcesu.

Wymagania sprzętowe do Nioh:

MINIMALNE:

System operacyjny: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit;

ZALECANE:

System operacyjny: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit;

Dacie szansę grze? W końcu jest za darmo!