Nowy nabytek PlayStation szykuje dwie gry. Pierwsze szczegóły projektów i współpracy

W sieci pojawiła się rozmowa z szefem PlayStation Studios oraz przedstawicielem studia Firesprite. Znamy szczegóły kooperacji wydawcy i jego nowego zakupu.

Wczoraj ogłoszono, że Firesprite dołącza do rodziny Sony i staje się przy tym kolejnym studiem należącym do słynnego wydawcy. Studio Firesprite składa się obecnie z 250 deweloperów i stale rośnie.

To jest właśnie odpowiedni moment, aby do nas dołączyli i podwoili swoje wysiłki w zakresie projektów, które z nimi realizujemy. (…). Mają już pewne silne powiązania z niektórymi studiami first-party, ale chcę jasno powiedzieć, że chcemy, aby to oni kierowali rozwojem kilku gier, a nie pomagali innym zespołom, mimo że już wcześniej z nami współpracowali.

Firesprite najpewniej szykuje aktualnie przynajmniej dwie gry: „rewolucyjny shooter multiplayer” oraz „ambitny, mroczny, narracyjny blockbuster przygodowy”. Choć jest za wcześnie, aby podzielić się szczegółami, brzmi to całkiem dobrze. Studio zamierza zaoferować graczom innowacyjne produkcje.

Bardzo chciałbym móc opowiedzieć o (naszych grach – red.) w najbliższym czasie. Będą to piękne, niesamowite światy, którymi gracze będą się cieszyć przez lata, ale nie możemy mówić konkretnie o tym, jakie to są gry, ani jakie gatunki pokrywają.

Wszystko co robimy ma inne oblicze, czy jest to innowacja, która zmieni gatunek i mam nadzieję, że widać to w naszych poprzednich produkcjach.

– dodał Graeme Ankers, Managing Director Firesprite