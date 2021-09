Co za przystojniak. Zobaczcie porównanie graficzne odświeżonej wersji Alana Wake’a

W zagranicznym Amazonie pojawiły się zdjęcia prezentujące grę Alan Wake Remastered. Zobaczcie małe porównanie z oryginałem.

Byliście ciekawi, jak wypada dopiero co zapowiedziany Alan Wake Remastered? Teraz możecie zobaczyć pierwsze grafiki tytułu, gdyż na zagranicznym Amazonie pojawiały się zdjęcia z gry. Jak wypada odświeżona wersja? Zerknijcie na małe porównanie i oceńcie sami! Według mnie nie jest źle. Wolę jednak wstrzymać się z oceną, aż nie zobaczę rozgrywki lub zwiastuna.

Produkcja pojawi się na jesień bieżącego roku, jednak nie znamy dokładnej daty. Pojawiły się plotki, jakoby gra trafi do sklepów 5 października. W tytuł zagramy na PC (Epic Games Store), XONE oraz XSX S|X, PS5 i PS4.

Pierwsze zdjęcia pochodzą z oryginału, z kolei drugie to wersja odświeżona.

Przypomnijmy, co napisał Dyrektor kreatywny studia o nadchodzącej grze:

Alan Wake Remasterd jest oryginalnym doświadczeniem, które wszyscy pokochaliście lata temu. Nie chcieliśmy tego zmieniać. Ulepszyliśmy i poprawiliśmy grafikę, w tym model postaci Alana Wake’a, a także przerywniki filmowe dzięki skorzystaniu z wybranych [technologii – red.] next-genowych. Sam Lake Dyrektor kreatywny Remedy Entertainment via The Sudden Stop

Jak widać, słowa dewelopera pokrywają się ze zdjęciami z odświeżonej wersji. Według mnie lekko zmieniono twarz głównego bohatera, prezentuje się teraz lepiej niż przedtem. Co więcej, tekstury są wyższej jakości i zawierają więcej szczegółów. To jednak raczej nikogo nie dziwi. Mimo to wszystko wydaje się ostrzejsze.

Trochę może się nie podobać nowe nasycenie kolorów. W oryginale widać bardziej stonowane i zimniejsze barwy. Taki zabieg dodawał klimatu do całej gry. Z drugiej strony na pierwszej parze zdjęć można zauważyć kurz oraz promyki światła przebijające się przez żaluzje okna. Nowe szczególiki.

Jak na tę chwilę podoba Wam się odświeżona wersja przygód pisarza? Sam jestem pozytywnie nastawiony do remastera, choć wciąż czekam na pierwszy gameplay.