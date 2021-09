Nowe zdjęcia z planu serialu The Last of Us wyglądają jak prosto z gry

Znów mamy okazję zobaczyć serial The Last of Us, a raczej jego plan, na nowych ujęciach. Ukazują one świetnie oddaną miejscówkę z gry, a konkretnie strefę kwarantanny w Bostonie.

Trzeba przyznać, że scenografia robi spore wrażenie. Twórcom serialu udało się świetnie oddać klimat materiału źródłowego w scenografii. Bostońska strefa kwarantanny wygląda na opustoszałą, czyli dokładnie tak, jak powinna. Dodatkowo zwróćcie uwagę na nadgryzione zębem czasu otoczenie. Widać, że to Boston na długo po wybuchu epidemii.

Strefa kwarantanny w Bostonie to miejsce, gdzie poznajemy Tess oraz „odmienionego” Joela od razu po zakończeniu prologu gry. Serial The Last of Us z pewnością nie ominie tego momentu historii i jestem przekonany, że w Bostonie spędzimy dłuższą chwilę z bohaterami serialu. Pozostaje czekać na pierwszy zwiastun i inne, oficjalne materiały od HBO.

W tym miejscu warto przypomnieć, że niedawno ukończono zdjęcia do pilotażowego odcinka serialu. Możemy się więc spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy HBO zacznie odkrywać pierwsze karty swojego nowego widowiska. Miejmy nadzieję, że serial TLoU sprosta oczekiwaniom fanów marki.