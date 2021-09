Czekanie opłacało się. Zobaczcie nowy zwiastun do The Matrix: Resurrections

Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu The Matrix: Resurrections. Sprawdźcie, jak prezentuje się Keanu Reeves w swojej roli po latach.

Długo wyczekiwany trailer wreszcie pojawił się w Internecie. Sprawdźcie, jak prezentuje się zwiastun do filmu The Matrix: Resurrections. Mnie osobiście on przypadł do gustu. Już wcześniejsze urywki, które mogliśmy zobaczyć na specjalnie przygotowanej stronie przez twórców, prezentowały się naprawdę dobrze. Teraz musimy czekać na pełną produkcję. Przypominam, że oficjalna premiera filmu jest zaplanowana na 12 grudnia bieżącego roku. Co więcej, jest to „pierwszy trailer”, więc możemy się spodziewać kolejnych.

Jak mogliście zobaczyć na zwiastunie, w filmie wystąpią m.in. Jessica Henwick Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss czy Yahy Abdul-Mateen. Warto wspomnieć, że reżyserem produkcji jest Lana Wachowski. Z kolei scenariuszem zajęli się David Mitchel, pani Wachowski oraz Aleksandra Hemon.

I jak? Jesteście zadowoleni ze zwiastuna? Podzielcie się swoimi wrażeniami w sekcji komentarzy!