DoGRYwka – next-genowy Wiedźmin, przecieki z FIFA 22 i uważajcie na wiadomości o PS Plus

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jeden z internautów trafił na trop polskiego hitu od Techlandu, który według niego mógłby trafić 1 lipca do abonamentu PS Plus. Najpewniej jednak tak nie będzie, a my wytłumaczyliśmy dlaczego.

Dzisiaj na pewno fani uniwersum Wiedźmina mają powód do uśmiechu na twarzy. Poznaliśmy nareszcie harmonogram imprezy WitcherCon, która już za parę dni się odbędzie. Co event ma wspólnego z next-genową wersją Wiedźmin 3? Okazuje się, że sporo.

Ten poniedziałek przyniósł nam także masę innych informacji ze świata gier, np. kolejne przecieki materiałów z FIFA 22. Niestety, te spowodowały negatywne skutki, które szczególnie mogą się nie spodobać graczom. Jesteście jeszcze głodni ciekawych newsów? Oby tak, bo tych na łamach naszego serwisu dziś nie zabrakło.